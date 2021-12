Złotowski: Mieszkańcy Europy nie chcą jednego federalnego państwa

KAROL GAC: Z inicjatywy PiS w Warszawie spotkali się liderzy europejskich partii prawicowych. Obecni byli m.in. Viktor Orbán czy Marine Le Pen. Celem jest stworzenie wspólnej frakcji w PE?

KOSMA ZŁOTOWSKI: Jeżeli nawet, to nie musimy tego robić teraz. Chodzi o to, by się dobrze zrozumieć. W wielu kwestiach mamy zbliżone poglądy, a w innych odmienne. Dobrze więc jest poznać wzajemne racje, a dopiero później podjąć decyzję dotyczącą wspólnej frakcji w Parlamencie Europejskim.