"Smród na cały kraj". Kempa wbija szpilę Trzaskowskiemu

Wybór wiceprzewodniczących partii, zapowiedź stworzenia systemu wykrywającego fałszerstwa wyborcze oraz wprowadzenie parytetów – to kwestie, jakie pojawiły się podczas sobotniego posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej.

– Nie wygramy wyborców bez silnej Platformy Obywatelskiej, bez silnej opozycji, nie wygramy wyborów nie dokładając tych kolejnych, bardzo istotnych elementów (...). Trzeba poprosić obywateli, żeby nas wspomogli w obserwowaniu i nadzorowaniu wyborów. Trzeba dalej konsolidować wszystkie samorządy – wskazał w swoim przemówieniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zapowiedział, że taka konsolidacja samorządów nastąpi 15 grudnia, ponieważ to właśnie samorządowcy mieliby być kolejnym wzmocnieniem opozycji. Wiceszef Platformy przekonywał, że ludzie ci już nie raz pokazali "sprawczość".

Ironiczny komentarz eurodeputowanej

Do słów włodarza stolicy odniosła się za pośrednictwem Twittera eurodeputowana PiS Beata Kempa. Polityk w ironiczny sposób przypomniała najbardziej "spektakularne" porażki Trzaskowskiego w zarządzaniu miastem.

"W ramach pokuty za grzechy oglądam Radę Krajową PO. Trzaskowski coś krzyczy o Platformy. Pragnę przypomnieć oczyszczalnię Czajka i smród na cały kraj. A co do edukacji to przypominam, że to PO chciała najmłodsze maluszki wtłoczyć w ławy szkolne! To był " – napisała Beata Kempa.

"Samorządy bronią szkół"

Według Rafała Trzaskowskiego samorządy bronią autonomii szkół. – Pojawia się Czarnek i co? Kurator-prokurator, mamy mieć kuratorów, którzy będą podejmować decyzje w szkole, kto może do szkoły wejść, czy organizacje pozarządowe mogą tam dodatkowe lekcje organizować, czy my w ogóle będziemy mieli pieniądze i czas na organizowanie dodatkowych lekcji, żeby pracować z dzieciakami nad tym, żeby budować u nich niezależne myślenie. A co nam proponuje Czarnek? Całkowitą indoktrynację – ocenił Trzaskowski.

