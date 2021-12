Kuriozalne słowa Leszczyny. Wypowiedziała się na temat wysokich cen

W sobotę w Warszawie odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. W jej trakcie Donald Tusk zaprezentował nowych wiceprzewodniczących partii. Wydarzenie rozpoczęło się chwilą ciszy dla ofiar pandemii.

Podczas swojego przemówienia Donald Tusk zapowiedział, że jego zamiarem nie jest rozmowa o Jarosławie Kaczyńskim, tylko przedstawienie planu działania.

– Będziemy rozmawiać o naszym planie działań, a nie o PiS i Jarosławie Kaczyńskim. 200 m stąd jest siedziba PiS na Nowogrodzkiej. Jak się wyjdzie na zewnątrz, to czuć odór zepsutej władzy – mówił lider PO.

Podczas konwencji pojawił się zaskakujący pomysł podjęcia współpracy przez Tuska z Komitetem Obrony Demokracji. Jej owocem ma być system komputerowy, który pozwoli poznać "prawdziwy wynik wyborów".

– Efektem tego będzie także system, który właśnie w tej chwili przygotowujemy wspólnie z Komitetem Obrony Demokracji, system komputerowy i system połączeń, który umożliwi przedstawienie wyników wyborów z dokładnością co do głosu tak naprawdę w ciągu kilkunastu godzin po wyborach, Myślę, że równolegle do oficjalnych wyników będziemy mieli udokumentowany zdjęciem z każdego lokalu wyborczego prawdziwy wynik wyborów – mówił przewodniczący Platformy podczas sobotniej konwencji.

Leszczyna podała ''receptę'' na walkę z inflacją

Jednym z elementów konwencji było wystąpienie poseł Izabeli Leszczyny, która podała receptę na walkę z inflacją w Polsce.

– Apelujemy do rządu PiSu: jeśli naprawdę na serio chcecie pomóc ludziom, jeśli chcecie, żeby ceny przestały rosnąć jak zwariowane, to trzeba spełnić jeden warunek: Polska musi mieć wolne sądy, wolne media i państwo musi przestrzegać wolności obywatelskich i praw człowieka. I na koniec przypominam politykom PiS-u, że kobieta jest człowiekiem – powiedziała Leszczyna.

