Sienkiewicz: Musimy się uwolnić od złych emocji, od PiS-u i od Kaczyńskiego

Były szef MSW zabrał głos podczas sobotniego posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej.

– Musimy mieć w trakcie tych kongresów, ale także i po wolną głowę, to znaczy wolną głowę od nazwisk, które odmieniamy przez wszystkie przypadki, a które raczej budzą mroczne skojarzenia, od nazwy partii, która zawisła jak czarna chmura nad Polską. Musimy się uwolnić od złych emocji, od PiS-u, od Kaczyńskiego, bo wtedy będziemy myśleć o nowej Polsce – mówił Bartłomiej Sienkiewicz.

– Obywatele Polscy mają prawo do tego, żeby być zaopiekowani troskliwym i empatycznym państwem, żeby system ratunkowy, ale także i obrona cywilna, ale także i cyberbezpieczeństwa tworzyły klosz dla polskich obywateli i musimy stworzyć wizję odpornej Polski. Bo tak jak to zresztą pisał Nassim Taleb i wielu innych, ten ranking w tej chwili państw i narodów, to nie jest ranking PKB i czołgów, to jest ranking odpornych społeczeństw i odpornych państw. I my takie państwo i takie społeczeństwo stworzymy – zapewnił Sienkiewicz.

W styczniu kongres PO

Polityk zapowiedział, że w styczniu odbędzie się kongres partyjny: – Planujemy go zorganizować 29 stycznia w Łodzi i będzie to kongres o odpornej Polsce, czyli takiej Polsce, która jest rządzona w taki sposób, żeby nikt nie zarzucił rządzącym, że mają w głowie wobec COVIDU hasło "niech umierają".

– Świat się bardzo zmienił. Już nikt nie pisze programów partyjnych w zaciszu gabinetów, te programy powstają w systemie relacyjnym, ponieważ ludzie żądają relacji, ludzie żądają uczestnictwa. Już nie ma widzów patrzących na politykę, są udziałowcy polityki i mamy też obowiązek i nadzieję, że jesteśmy w stanie włączyć w nasze prace jak najszerszy zestaw środowisk, ekspertyz, ale także i ludzi, którzy na co dzień tkwią w poszczególnych problemach, które chcemy tymi kongresami rozwiązywać. Bo to jest istota sprawy. Program nie będzie programem Platformy Obywatelskiej – program będzie tak naprawdę programem obywateli polskich marzących o nowej Polsce i istotą programu jest zdolność do tych marzeń – podkreślał Sienkiewicz.

Czytaj też:

"Smród na cały kraj". Kempa wbija szpilę Trzaskowskiemu