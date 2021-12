Biden: To jeden z tych momentów, kiedy nie jesteśmy Demokratami i Republikanami

Gubernator stanu Kentucky poinformował, że w wyniku tornada zginęło co najmniej 70 osób. W silnie dotkniętym przejściem trąby powietrznej miasteczku Mayfield w Kentucky wprowadzono w sobotę od godz. 19. godzinę policyjną. Szef miejscowej policji poinformował też, że tornado zniszczyło siedzibę policji i remizę straży pożarnej.

Doniesienia o ofiarach śmiertelnych napłynęły też z Tennessee (trzy osoby) i Missouri (jedna osoba). Gubernator Kentucky Andy Beshear polecił rozmieścić na najbardziej zniszczonych przez tornado terenach 189 żołnierzy Gwardii Narodowej.

Biden: Razem modlimy się za tych, którzy stracili bliskich

Prezydent USA oświadczył, że władze federalne zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby pomóc ofiarom tornada.

– Co tylko będzie potrzeba, o co tylko zostaniemy poproszeni, rząd znajdzie sposób, by to dostarczyć – oświadczył Biden w wystąpieniu w swoim rodzinnym mieście Wilmington w stanie Delaware.

Dodał, że to ''jeden z tych momentów, kiedy nie jesteśmy Demokratami i Republikanami, ale jesteśmy Zjednoczonymi Stanami Ameryki''

W ocenie Bidena kataklizm, który nawiedził Kentucky może okazać się jednym z największych w historii kraju.

– Razem modlimy się za tych, którzy stracili swoich bliskich. I za tych, którzy nie są pewni losu swoich bliskich i wszystkich tych którzy byli na drodze kataklizmu. Stracili swoje domy i biznesy. To tragedia i wciąż jeszcze nie wiemy, jak wiele osób zginęło i jaka jest pełna skala zniszczeń – mówił prezydent USA.

Pytany czy seria tornad, które nawiedziły w ostatnim czasie USA jest spowodowana zmianami klimatycznymi, odpowiedział, że dokładne przyczyny ich powstania nie są jeszcze znane, ale z pewnością przyczyniła się do nich wysoka temperatura i zmiany klimatu.

