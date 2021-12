Wałęsa wspomina wprowadzenie stanu wojennego. ''Wbiliście ostatni gwóźdź do waszej trumny''

Lech Wałęsa udzielił wywiadu „Super Expressowi'' z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W rozmowie wspominał, co powiedział milicji gdy przyszła, żeby zabrać go na internowanie.

– Jak po mnie przyszli komuniści, powiedziałem im, że ja jestem zwycięzcą i że wbiliście ostatni gwóźdź do waszej trumny. I powiedziałem, że przyjdziecie po mnie na kolanach, to było jednak za dużo, za dużo im powiedziałem – mówi Wałęsa.

Kolejny raz stwierdził, że całe jego ówczesne życie było podporządkowane walce z komunizmem, dlatego już wcześniej przygotował żonę i dzieci na taką sytuację.

– Ja byłem tak oddany sprawie, walce z systemem, z komuną, że mój mózg pracował tylko jak tu wygrać – powiedział Wałęsa, dodając, że jego rodzina była na dalszym planie.

Przyznał, że nie żałuje swoich decyzji, bowiem walczył w wyższej sprawie.

– Zostawiłem żonę, rodzinę, dom. Ale nie żałuję tego, że ich zostawiłem, bo dokonałem wielkich rzeczy, zmian. Walka o Polskę była ważniejsza dla mnie – mówi były prezydent w rozmowie z ''SE''.

Wałęsa udostępnił szokujący wpis

Kilka dni temu Wałęsa udostępnił na swoim facebookowym koncie wulgarny wpis, w którym padają groźby pod adresem premiera Morawieckiego oraz jego rodziny.

"Ty kłamco.. Oszuście Pisowski śmieciu okradasz i niszczysz Polaków. Sprzedałeś ziemię i myślisz że to jest normalne.. Zarabiając 14 milionów złotych.. Kim ty jesteś pajacu Pisowski.. Wstyd że Polską rządzi mafia je***a pisowska.. Okradająca wszystkich I idąca po trupach do celu.." – czytamy we wpisie podpisanym przez internautkę posługującą się nickiem "Iwona Dorota".

