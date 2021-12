Winnicki o sprawie ronda Dmowskiego: To antypolonizm w czystej postaci

9 grudnia warszawscy radni Koalicji Obywatelskiej przegłosowali uchwałę o przyjęciu petycji o zmianie nazwy ronda Dmowskiego na rondo Praw Kobiet. Za przyjęciem petycji głosowało 34 radnych, 19 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Przeciw głosowali wszyscy radni PiS, radna niezależna Monika Jaruzelska i jeden radny KO. Pozostali działacze KO poparli propozycję. Przyjęcie tej petycji (zgłoszonej przez osobę prywatną) nie jest jednoznaczne ze zmianą nazwy ronda.

Na polecenie Prokuratora Okręgowego w Warszawie wszczęto postępowanie wyjaśniające, które ma charakter udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym. Prokuratura wskazuje, że w uchwale nie znalazły się kluczowe elementy dotyczące całej procedury zmiany nazwy ulicy. Zabrakło informacji o powodach, dla których dotychczasowa nazwa powinna zostać zmieniona oraz uzasadnienia wyboru nazwy ulic.

Winnicki: Nie pozwolimy na to

W ocenie posła Konfederacji Roberta Winnickiego próby usunięcia Romana Dmowskiego są ''antypolonizmem w czystej postaci''.

''Roman Dmowski był tym, który w największym stopniu przyczynił się do przebudzenia świadomości narodowej Polaków pod zaborami, do niepodległości Polski i do jej międzynarodowego uznania. Próby usunięcia jego nazwiska to antypolonizm w czystej postaci. Nie pozwolimy na to'' – napisał polityk w mediach społecznościowych.

twitter

Dodał, że decyzja stołecznych radnych spotka się z ''adekwatną odpowiedzią''.

''Haniebna decyzja Rady Warszawy spotka się z adekwatną odpowiedzią. Nie będziemy przyglądać się biernie fałszerzom historii. Polska ma dziś ważniejsze sprawy do załatwienia niż „wojny pomnikowe” ale skoro lewica i liberałowie takiej chcą - podejmiemy rękawicę'' – pisze Winnicki.

Czytaj też:

Nowa ustawa ws. ronda Dmowskiego. "Tylko w ten sposób powstrzymamy Trzaskowskiego"Czytaj też:

Trzaskowski przeciwko Dmowskiemu. "Szokujący wpis rewolucjonisty"