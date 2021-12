Mentzen: Prawa obywatelskie należą się na mocy konstytucji, a nie na mocy subskrypcji u Pfizera

Jednym z wątków w niedzielnym programie "Śniadanie Rymanowskiego" na Interii i Polsat News była kwestia epidemicznych obostrzeń i szczepień.



Segregacji m.in. poprzez wykorzystanie tzw. paszportów covidowych chce niemal cała opozycja. Lewica domaga się nawet, żeby władza zmusiła Polaków do przyjęcia szczepionek na COVID-19 poprzez wprowadzenie obowiązku.

Mentzen: Prawa obywatelskie daje konstytucja, nie Pfizer

Pomysłom tym konsekwentnie sprzeciwia się Konfederacja. Polityk tej formacji, Sławomir Mentzen stwierdził w trakcie niedzielnej audycji, że mnóstwo Polaków nie szczepi się na COVID-19 z powodu braku zaufania do rządu i polityków.

Polityk zwrócił się do przedstawicielki Koalicji Obywatelskiej Moniki Rosy. – Nie mają zaufania dlatego, że słuchają takiej propagandy, którą pani mówi. Pani zacytowała raport, który jest całkowitą manipulacją. Według tego raportu 98 proc. ludzi, którzy zmarli na COVID było niezaszczepionych, a 2 proc. zaszczepionych. Przy czym to są dane od 1 stycznia do 10 października. Z 41600 zmarłych niezaszczepionych, 38600 zmarło do 7 kwietnia, kiedy zaszczepionych było 7 proc. Równie dobrze mogłaby pani powiedzieć, że w 20 wieku z pośród ludzi zaszczepionych na COVID nikt nie umarł, a wszyscy, którzy umarli nie byli zaszczepieni na COVID – tłumaczył. – Powiela pani manipulację. Dlatego ludzie wam nie wierzą – dodał.

Mentzen wskazał, że mówienie o paszportach covidowych jako drodze do normalności jest kłamstwem. – Na zachodzie mamy paszporty szczepionkowe, a normalności nie mamy. Relegowanie ludzi ze studiów, wyrzucanie z pracy, urządzanie obozów, jakie są w Australii, a następnie robienie obław na ludzi, którzy z nich uciekają, niewpuszczanie do sklepów niezaszczepionych, to nie jest normalność – powiedział.

– Nie chcę mieć subskrypcji u Pfizera na prawa obywatelskie. Mi prawa obywatelskie należą się na mocy konstytucji, a nie na mocy subskrypcji u Pfizera – przypomniał.

Przymus szczepień?

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło kolejne obostrzenia, mimo że kilka dni wcześniej szef resortu Adam Niedzielski przyznał, że nie są one skutecznym narzędziem w walce z epidemią. Zapowiedział też wprowadzenie obowiązku szczepień preparatem przeciwko COVID-19 dla trzech grup zawodowych w Polsce – medyków, nauczycieli oraz służb mundurowych. Miałby one obowiązywać od 1 marca 2022 roku.

– Na tę chwilę nie widzę takiej potrzeby, żeby wszyscy obywatele byli poddani obowiązkowi szczepień. Zresztą tak jak pan często odwołuje się tutaj do przestrzeni europejskiej i standardów, dla wszystkich obywateli jeszcze nikt nie wprowadził – powiedział kilka dni temu Adam Niedzielski w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24.

W obozie władzy nie ma w tej sprawie jednomyślności. Przeciwko zmuszaniu do szczepień na COVId-19 jest Solidarna Polska i część posłów PiS.

Głos prezydenta

Również prezydent Andrzej Duda jest sceptyczny wobec pomysłu wprowadzenia w Polsce obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19.

Prezydent wskazał, że biorąc pod uwagę stosunek Polaków do kwestii obowiązkowych szczepień, nie wydaje się możliwe, aby wprowadzić w naszym kraju obowiązek przyjęcia preparatu przeciw koronawirusowi.

– Znając podejście moich rodaków i ich takie poczucie wolności nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce było można wprowadzić przymusowe szczepienie – powiedział prezydent.

