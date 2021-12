Jakubiak: Oni zrobią wszystko, żeby Tusk przejął władzę w Polsce

– Nie chodzi o żadne prawo, o żadną sprawiedliwość europejską. Chodzi po prostu o to, żeby w Polsce zmienić rządy i oni wszystko zrobią, w ramach tego towarzystwa wzajemnej adoracji, żeby Tusk przejął władzę w Polsce – mówił w TVP Info Jakubiak.

– Chyba każdy, kto ma oczy i trochę rozumu i obserwacji politycznej widzi, że to jest głównym celem Unii Europejskiej – dodał.

Wielka afera w instytucjach UE

Dziennikarze francuskiej gazety "Liberation" w serii artykułów ujawnili wyniki swojego śledztwa dotyczącego najwyżej postawionych unijnych urzędników. Wynika z niego, że część członków Komisji Europejskiej, polityków Europejskiej Partii Ludowej oraz sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie nadużywało swoich stanowisk, odnosząc przy tym korzyści materialne.

– Warto posłuchać dziennikarza, który tę aferę opisywał. On opisuje w zasadzie grono ludzi, którzy są już władcami Europy, którzy już te frukty europejskie dzielą, mówiąc o prawach kobiet, o dzieciach, o uchodźcach. Wszędzie epatują tylko i wyłącznie takim uczuciem empatii po to, żeby naokoło siebie zrobić dobrą atmosferę. To są źli ludzie – ocenił Jakubiak. Jak dodał, Europejska Partia Ludowa, której szefem jest Donald Tusk, stworzyła sobie "państwo w państwie, z większościowych pakietem niemieckim".

Afera ujawniona przez "Liberation" zszokowała opinię publiczną. Wśród oskarżonych wymieniono najważniejszych polityków UE, a także przewodniczącego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klausa-Heinera Lehna oraz prezesa TSUE sędziego Koena Lenaertsa.

