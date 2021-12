Rzecznik rządu o pomyśle Ziobry: To jego prywatna opinia

Zbigniew Ziobro wskazuje, że Polska powinna w zdecydowany sposób zareagować na bezprawny szantaż unijnych urzędników. Jego zdaniem odpowiedzią powinno być polskie weto we wszystkich sprawach, które wymagają w UE jednomyślności.

Minister dodaje ponadto, że Polska powinna zrewidować również swoje zaangażowanie w politykę klimatyczno-energetyczną UE, której "konsekwencją są drastyczne podwyżki cen energii".

Rzecznik rządu o pomyśle Ziobry

Ziobro ma również pomysł zawieszenia wypłaty składek do unijnej kasy. To rozwiązanie krytycznie ocenia jednak rzecznik rządu. Jego zdaniem "to prywatna opinia ministra".

- Polska jest beneficjentem netto środków UE, jeśli chodzi o sam budżet, czyli więcej pieniędzy otrzymujemy niż wpłacamy - ocenił Müller w rozmowie z Polsat News. Polityk podkreślił również, że Solidarna Polska to "koalicjant dużo mniejszy od PiS".

Müller stwierdził ponadto, że zamrożenie polskiej składki "nieszczególnie pomoże" w rozwiązywaniu sporu z Komisją Europejską. Jego zdaniem takie działanie byłoby "niewypełnieniem elementów traktatowych".

Jednocześnie jednak polityk zapewnił, że rząd nie wyklucza żadnych wariantów, gdyby doszło "do zaostrzenia sporu".

Spór z KE

Trwa spór Polski z UE na tle praworządności. Komisja Europejska blokuje wypłatę należnych nam środków z Funduszu Odbudowy, domagając się zmian w wymiarze sprawiedliwości. Warunkiem koniecznych do uruchomienia miliardów z KPO ma być likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

W niedzielę europarlamentarzyści wystosowali list do Komisji Europejskiej, w którym żądają od Ursuli von der Leyen podjęcia zdecydowanych działań w celu zablokowania polskich funduszy. Była premier Beata Szydło wskazała na dwuznaczną postawę europosłów, którzy są chętni do atakowania Polski w momencie, gdy to właśnie Polska broni granic Unii Europejskiej przed napływem nielegalnych imigrantów.

Czytaj też:

Media: Komisarz UE opuścił Warszawę "zszokowany"Czytaj też:

Unijny komisarz: Nie będzie w tym roku wypłat dla Polski z Funduszu Odbudowy