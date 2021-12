Rulewski: Jestem zszokowany nagraniami z Michnikiem i Jaruzelskim

"Magazyn śledczy Anity Gargas" ujawnił nagrania, na których widać szczególną zażyłość redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Adama Michnika z komunistycznym generałem Wojciechem Jaruzelskim. Materiał wywołał szok i spowodował lawinę komentarzy w polskim internecie.

Na filmie z ust Michnika padają szokujące stwierdzenia. Redaktor naczelny "GW" mówi, że "kocha" Jaruzelskiego, nazywa go "polskim patriotą" oraz określa stan wojenny jako "najbardziej liberalny zamach stanu w dziejach świata".

– Bez niego nic by nie było. Bez ciebie nic by nie było, Wojtku. Nic – stwierdza także szef "Gazety Wyborczej" i dodaje: "Tylko ty i Wałęsa – to byli dwaj ludzie, którzy mogli zmienić bieg historii i wyście to zrobili".

Gorzkie słowa Rulewskiego o Michniku

Do ujawnionych nagrań odniósł się w TVP Info Jan Rulewski, były działacz opozycji i były senator. – Jestem szczerze zaszokowany, dlatego że byłem świadkiem, jak Adam Michnik w celi więziennej tych wszystkich, którzy wpisują się w stan wojenny, podlizują się naczelnemu szympansowi, nazwał właśnie społeczeństwem szympansów. A na tym filmie widzę po raz pierwszy, że przyszedł Adam do generała. Trudno mi przyjąć, że nadal uznawał, że generał jest tym naczelnym szympansem, a on szympansicą – powiedział.

– Poza tą anegdotą warto by ten analityczny umysł Adama Michnika i jego olbrzymie zasługi w przywracaniu normalności w kraju w walce o wolność skonfrontować z tym, jakie osiągnięcia patriotyczne widział w generale Jaruzelskim. Czy to, że cofnął kraj o 10 lat? A może to, że mimo że już w 1986 roku w Rosji ogłoszono pierestrojkę, to ekipa generałów szykowała się do drugiego stanu wojennego na Śląsku? – dodał.

– Gdzie jest ta ocena tak inteligentnego Adama Michnika? Co nim kierowało? Jaki on miał mandat, żeby te nasze cierpienia, oczekiwania, marzenia przekazywać w tym pijackim uścisku generałowi? Ja tego nie rozumiem – stwierdził Rulewski.

