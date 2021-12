"Zdrada Jaruzelskiego". Mocny wpis premiera

40 lat temu wprowadzono stan wojenny. Premier Morawiecki zamieścił z tej okazji ostry wpis w mediach społecznościowych. "Historia jest nauczycielką mądrości. Pod jednym warunkiem. Nie może przykryć jej kurz niepamięci. To samo dotyczy historii stanu wojennego, z której dziś nadal trzeba wyciągać wnioski" – podkreśla szef rządu.

"Człowiek o sowieckiej duszy"

Premier podkreśla, że 40 lat temu Polacy doświadczyli "zdrady Jaruzelskiego".

"Już w wolnej Polsce, Jaruzelski przebierał się w szaty mędrca, a znaczna część elit III RP przyjmowała go jako człowieka rozsądnego, męża stanu i patriotę, który złapany w kleszcze historii dokonał jedynego słusznego wyboru. Jaruzelski był człowiekiem o sowieckiej duszy. Wprowadzając stan wojenny miał poczucie kompromitacji PRL-u. Był rozczarowany, że po 36 latach indoktrynacji Polacy nie chcą przestać być Polakami i do podległości znowu trzeba ich zmuszać przemocą. A nasza historia pokazuje jedno: trzeba nie wiedzieć nic o Polakach, by sądzić, że można zdusić w nich iskrę wolności" – czytamy we wpisie premiera.

Morawiecki uważa, że decyzja Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego była aktem zdrady "odebrał nam wszystkim całą dekadę i zaprzepaścił kolejne pokolenie".

"Historia jest domeną wolności. Historię tworzą ludzie, którzy potrafią walczyć o swoje nawet jeśli okoliczności im nie sprzyjają. Polacy żyją dziś w wolnym i niepodległym kraju, dlatego, że znaleźli w sobie siłę, by przeciwstawić się mitowi historycznej konieczności" – dodaje premier.

Zagrożenie dla Polski

Morawiecki podkreśla, że "siły dziejowe, dla których wolna i suwerenna Polska jest zadrą, budzą się na nowo". Premier wskazuje to na odrodzenie rosyjskiego imperializmu jako egzystencjalne zagrożenie dla państwa polskiego. "Dlatego tak ważna jest pamięć o stanie wojennym. Nie jako o epizodzie z dziejów PRL. Ale jako kolejnym rozdziale naszej historii, w którym polska wolność zderza się z tyranią" – ocenia.

Morawiecki stwierdził, że historycy obalili mit, że stan wojenny miał być ochroną przed interwencją sowiecką, a mimo to, część społeczeństwa nadal pozostaje pod wpływem dominującej narracji powielanej również w III RP. "To nadal do pewnego stopnia pośmiertny tryumf Jaruzelskiego" – dodaje.

