Rocznica stanu wojennego. Piotr Duda: To skandaliczna sytuacja

W poniedziałek obchodzimy 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W głównych uroczystościach w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz premier Mateusz Morawiecki.

Z kolei przewodniczący NSZZ "Solidarność" udzielił wywiadu dla Polskiego Radia 24, w którym skrytykował brak rozliczenia autorów stanu wojennego.

Zbrodnie Jaruzelskiego

Piotr Duda uznał za skandaliczny fakt braku kary dla Wojciecha Jaruzelskiego i jego wojskowej junty, którzy 40 lat temu użyli wojska przeciw polskiemu społeczeństwu.

– Zbrodnie Jaruzelskiego i jego junty nie zostały rozliczone i to jest dla mnie skandaliczna sytuacja, jeżeli mówimy o oddzieleniu ziaren od plew, no to właśnie to można panie redaktorze powiedzieć, że w wolnej Polsce, demokratycznym kraju nie potrafiliśmy osądzić i oddzielić zbrodniarzy od bohaterów, tak jak mówiłem to w dzisiejszym wystąpieniu – powiedział Duda na antenie rozgłośni.

Szef "S" wskazał, że "zbrodniarze zostali pochowani z honorami na Powązkach, a bohaterowie tamtych wydarzeń sprzed czterdziestu laty, niejednokrotnie schorowani nie mogą związać końca z końcem i nie mają za co żyć".

– Dlatego czas najwyższy i Solidarność od wielu lat się o to upomina, abyśmy przynajmniej pomogli tym wszystkich bohaterom bezimiennym – powiedział Duda.

Apel "Solidarności"

Duda przypomniał, że "Solidarność" od lat apelowała o degradację Jaruzelskiego i jego rozliczenie.

– Myśmy też swego czasu jako Solidarność zwracali się z apelami do władz państwowych, właściwie do szefa MON-u, do prezydentów, o to, aby faktycznie cofnąć szlify generalskie zbrodniarzowi jakim jest generał Jaruzelski, bo jeśli dziś ktoś mówi zupełnie inaczej, stara się wybielać stan wojenny, to ja powiem w taki sposób, że tutaj nie ma o czym dyskutować, tu nie ma jakiegoś marginesu kompromisu. Jest czarne albo białe – powiedział szef "S".

Kolejna rocznica

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku powołano do życia Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON), na której czele stanął Wojciech Jaruzelski. Był to organ administrujący Polską w okresie stanu wojennego, który został wprowadzony na terenie całego kraju tej samej nocy.

Liczba ofiar śmiertelnych stanu wojennego do dzisiaj nie jest znana. Szacuje się, że było to od około 40 do 100 osób. Wiele zgonów do dziś nie zostało wyjaśnionych.

Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a 22 lipca 1983 roku odwołany. Jak wskazuje wielu historyków i badaczy tego okresu był to zamach stanu przeprowadzony w celu ujarzmienia narodu polskiego.

