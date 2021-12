Sondaż: PiS nadal na czele. Duży sukces Kosiniaka-Kamysza

Na obóz rządzący wciąż chce głosować największy odsetek Polaków. Mimo to, Zjednoczona Prawica nie może liczyć na sondażowe zwyżki. Pocieszeniem dla Jarosława Kaczyńskiego pozostaje fakt, że poparcie tracą także jego główni rywale – Koalicja Obywatelska oraz Polska 2050. W porównaniu z poprzednim badaniem Kantaru dla "Faktów", tylko Polskie Stronnictwo Ludowe zwiększyło swoje poparcie.

Wyniki sondażu Kantar

Na Zjednoczoną Prawicę chce głosować 31 proc. respondentów. To mniej o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem tej pracowni z października. Większy spadek poparcia zanotowała Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska zgromadziła 24 proc. wskazań, co daje wynik gorszy o 2 pkt proc. względem października. Trzecia na podium Polska 2050 zanotowała 14-procentowe poparcie wśród ankietowanych. To mniej o 1 pkt proc. niż w poprzednim badaniu.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy partie. To Konfederacja, którą popiera 7 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.), Lewica z wynikiem 6 proc. (bez zmian na przestrzeni dwóch miesięcy) oraz dawno nie widziane PSL. Partia Władysława Kosiniaka-Kamysza zanotowała wynik 6 proc. poparcia, co dałoby jej miejsce w parlamencie (wzrost o 2 pkt proc.).

Pod progiem wyborczym znalazły się: Kukiz'15 z wynikiem 2 proc. (w poprzednim badaniu partia Pawła Kukiza zanotowała zerowe poparcie) oraz Porozumienie Jarosława Gowina, które popiera 1 proc. badanych (poparcie bez zmian).

8 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Najnowszy sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 10-12 grudnia 2021 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób powyżej 18. roku życia.

Czytaj też:

Poparcie dla partii politycznych. Są wyniki najnowszego sondażu



Czytaj też:

Najnowszy sondaż poparcia partii politycznych