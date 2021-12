Karwelis: 40 lat minęło jak jeden dzień

Miałem wtedy 20 lat, a było to jak wczoraj. Czyżby człowiek starzał się już w takim tempie, że pamięta dobrze coraz odleglejsze czasy, a nie pomni z kim się o której spotkał wczoraj? Dla mnie to więc kwestia upływu czasu, ale też ciężkie z nim rachunki.

Ja pamiętam, że nie mieliśmy wtedy wielu nadziei na końcowe zwycięstwo, raczej to był tzw. imperatyw moralny, „trzeba dać świadectwo”, bo, co paradoksalne, ktoś kto się angażował w podziemie stanu wojennego i perorował o rychłym zwycięstwie był uważany za… co najmniej dziwnego. Powszechny był raczej determinizm straceńców. Ale w nielicznych chwilach marzeń myśleliśmy, żeby jednak po teoretycznym zwycięstwie zobaczyć na ławach oskarżonych autorów tej zbrodni, zwłaszcza, że proklamowanie stanu wojennego było aktem zdrady stanu nawet w świetle ówczesnego, komunistycznego prawa, tym bardziej powinno być w nowych czasach przez Trybunał osądzone. Nigdy tak się nie stało, a głównych architektów stanu wojennego osądzają już nie ziemskie trybunały.

Mnie, w noc grudniową, zwinęli od razu, bo pracowałem w związku zawodowym, w „Solidarności” Dolny Śląsk. A jako, że siedzibę zaatakowano od razu, to padłem równo o dwunastej. Byłem wtedy na pierwszym roku filologii słowiańskiej na studiach dziennych i pracowałem na pełny etat w Solidarności, w związku z tym w radiu robiłem na nocki. W grudniu miałem już taki dług senny, że podpierałem nosem ściany – albo na uczelni, albo w studiu na Mazowieckiej. A więc jak mnie zamknęli to przespałem chyba ze dwie doby. Dla mnie dobrze, bo się nie stresowałem.

Byłem młodziakiem, który poszedł do Solidarności z powodów partiotyczno-pasjonackich. W domu mego ojca, byłego Sybiraka, sprawy były proste, choć ojciec unikał dogłębnych rozmów, ale co to komuna, wiedział u nas każdy. Po drugie – moja pasja reżyserki radiowej, nagrywania, montowania miała swoje ujście. Politycznie byłem jak tabaka w rogu, a więc jak mnie zamknęli w obozie internowania, to przeszedłem przyspieszony kurs uświadomienia politycznego od starszej politycznej „recydywy”. I oczywiście z zastrzeżeniem proporcji – tak jak system więziennictwa reprodukował recydywę kryminalną, bo debiutanci pobierali w więzieniu nauki, tak ja przeszedłem ten sam proces, tyle że w kształceniu politycznym. Więc jestem trochę wdzięczny za okoliczność.

Kiedy wyszedłem w maju 1982 roku na wolność odkryłem, ku swemu zdziwieniu, pewien fenomen, którego nieoczekiwanie stałem się uczestnikiem. Wiedziałem, że jako naród jesteśmy społecznością rebeliantów, którzy na tyle wysysają opór wobec władzy z mlekiem matki, że często nie zatrzymują się w kontestacji, nawet jak ta władza pochodzi od samego ludu. Ale zaskoczyło mnie to, że na wolności wszystko było już wzorowo ułożone w konspiracji. Jakby wszyscy byli ekspertami w tej dziedzinie, czekając tylko przez całe dotychczasowe życie na ujawnienie swego przeznaczenia. Okazało się, że i ja w to wszedłem jak w masło. Te wszystkie skrzynki, śluzy, hasła, łącznicy, grypsy, przerzuty, organizacja papieru i drukarń okazały się oczywistością. No, z radiem to była wyższa szkoła jazdy, bo trzeba było mieć nadajniki, ale tu Politechnika Wrocławska zmontowała całą linię produkcyjną sprzętu, często opartą na elementach „pozyskiwanych” od władz.

Ja nie wiem skąd ten gen konspiracji się brał. U mnie to pewnie były jakieś echa Hansa Klossa i kilku filmów o okupacji i AK. Stąd pewnie wiele takich wpadek i przesady, trochę tylko liźniętych później w „Rozmowach kontrolowanych”. Czasami rzeczywiście ocieraliśmy się o scenki z „Giuseppe w Warszawie”, ale teraz widzę, że to raczej kwestia psychiki. Człowiek chętniej pamięta anegdotyczne przypadki, niż traumy, bo tak to wypiera broniący się przed stresem rozum. A zdecydowanie wiało grozą. Jednak ten fenomen natychmiastowego przejścia ludzi do konspiracji był wart odnotowania. Ale i bez koturnowości – powszechność oporu malała, o co wybitnie starała się komuna mnożąc udręki dnia codziennego i w końcu po 4-5 latach, zostali już praktycznie tylko „działacze”.

No właśnie – działacze. Ja chodziłem do podstawówki imienia Powstańców Śląskich. Na doroczne akademie przyjeżdżali jeszcze Powstańcy, później stał już tylko manekin w mundurze. Wymierali. I dzisiaj też tak jest, choć bardziej wymiera chyba pamięć i nadzieja obejrzenia sprawiedliwości w stosunku do junty. Przez 40 lat jeden z nas, Witek Grabowski, co roku o 12.00 w nocy z 12 na 13 grudnia zapalał świeczkę pod siedzibą wrocławskiej Solidarności. Dowiedziałem się o tym paręnaście lat temu, ale jakoś nie było mi po drodze, bo to albo w Warszawie, albo zapomniałem. A Witek tam zawsze był. Postanowiłem w tę okrągłą rocznicę dołączyć do niego i zaprosić swoich przyjaciół z „czasów pogardy”. Przyszło nas czterech, razem z Witkiem. Witek nas nie wszystkich rozpoznał, my jego – a jakże. Postaliśmy pogadaliśmy, zapaliliśmy świeczki. I rozjechaliśmy się. Właściwie to nie było o czym gadać, jak to wśród przyjaciół, kiedy już wszystko się stało co się miało stać i wszystko jest jasne.

Trzeba się spotykać do kiedy się da. Choć raz w roku. Bo nikt tam nie postawi przecież za kilka lat manekinów, w dodatku nie przebranych w żadne mundury.

W sumie smutne to zwycięstwo i to nie dlatego, że jest nas coraz mniej tych pamiętających, ale, że w świetle historii dowiadujemy się, jak gorzkie to było zwycięstwo.

Jerzy Karwelis

