Ks. Wachowiak: Stosujecie nieustanny szantaż emocjonalny

Nowy spot opublikowany na portalach społecznościowych Kancelarii Premiera bardzo silnie odwołuje się do emocji. Nagranie nosi tytuł „Wybierz mądrze. Zaszczep się”.

W 15-sekundowym nagraniu widzimy szpitalne łóżko i ciało młodego człowieka, który właśnie zmarł z powodu koronawirusa. Następnie lekarz przekazuje tragiczną wiadomość rodzicom, którzy wpadają w rozpacz. Kolejne ujęcie pokazuje puste miejsce przy wigilijnym stole. Zmieniającym się kadrom towarzyszy komentarz, bazujący na danych bez wskazania żadnego źródła. „Ponad 95 procent osób poniżej 45. roku życia, które zmarły na covid-19, to osoby niezaszczepione. A ty jak chcesz spędzić te święta? Wybierz mądrze – zaszczep się” – słyszymy.

Ks. Wachowiak: Ludzie podjęli inne metody działania

Pod postem Kancelarii Premiera pojawiło się sporo komentarzy internautów. Autorem jednego z nich jest ks. Daniel Wachowiak.

„Stosujecie nieustanny szantaż emocjonalny. Odpowiecie przed Panem Bogiem za takie straszenie. On ciągle powtarzał "Nie lękajcie się" i to są Jego Święta. Ludzie, którzy się nie zaszczepili, zrobili to nie dlatego, że odrzucają walkę o zdrowie, ale podjęli inne metody działania” – skomentował na Twitterze duchowny.

twittertwitter

Czarnek: Będziemy przekonywać do szczepień dzieci, a nie zmuszać

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek pytany był w środę w Programie I Polskiego Radia o szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat.

– Ja bym chciał, żeby jak najwięcej dzieci (się zaszczepiło). Będziemy przekonywać rodziców, by taką decyzję podejmowali. Oczywiście przekonywać, a nie zmuszać, przekonywać racjonalnie, a nie jakąś tępą propaganda, która się pojawia (...) głównie z ust niektórych przedstawicieli opozycji, ale też niestety niektórych ekspertów – podkreślił Czarnek.

Czytaj też:

Ks. Wachowiak: Segregacja sanitarna zaprzecza faktom i dzieli ludziCzytaj też:

Ks. Wachowiak: Żyjemy w świecie post-chrześcijańskim