Poseł PO: Kaczyński buduje swoją ligę z przyjaciółmi Putina

W sobotę, 4 grudnia 2021 roku w stolicy Polski odbyło się wydarzenie Warsaw Summit, spotkanie liderów 13 europejskich partii politycznych deklarujących konserwatywne wartości i sprzeciwiających się dalszej federalizacji Unii Europejskiej. W naradzie udział wzięli m.in.: prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szef węgierskiego rządu Victor Orban, liderka Zjednoczenia Narodowego Francji Marine Le Pen oraz przewodniczący hiszpańskiej partii VOX Santiago Abascal.

– Kaczyński buduje swoją ligę z przyjaciółmi Putina – skomentował we wtorek na antenie Radia Zet poseł klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński.

Wcześniej europejskich konserwatystów mianem "pożytecznych idiotów" określił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Wybory w PO

Marcin Kierwiński podczas wtorkowej audycji radiowej odniósł się do wyborów wewnątrz PO. Zaprezentowano nowych wiceprzewodniczących partii. Z zachowaniem parytetów, tak jak zapowiadał przewodniczący Donald Tusk, zostali nimi: Ewa Kopacz, Małgorzata Kidawa-Błońska, Marzena Okła-Drewnowicz, Dorota Niedziela, Bartosz Arłukowicz i Cezary Tomczyk.

– To docenienie ciężkiej pracy moich koleżanek. Pochodzę z Warszawy. Tutaj od wielu lat kobiety odgrywają wielką rolę. Tak było od zawsze w PO – skomentował poseł Kierwiński. – Mamy bardzo dużo nowych zadań i pomysłów. Każdy z tych 10 wiceprzewodniczących będzie miał co robić. To dobra liczba – dodał.

Rządy Tuska

Niedługo minie pół roku od powrotu do krajowej polityki i Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Były premier objął ponowne przywództwo w formacji w lipcu tego roku podczas Rady Krajowej partii.

Działania przewodniczącego ocenił Marcin Kierwiński. – Niemal każdego dnia ma wiele spotkań, decyzje konsultuje. Jeśli chodzi o kolektywne zarządzanie, to z tym jest bardzo, bardzo dobrze – powiedział parlamentarzysta.

