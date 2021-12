Maląg: Z wysoką inflacją borykają się wszystkie kraje

Polityk Prawa i Sprawiedliwości była we wtorek gościem audycji "Sygnały Dnia" na antenie Programu 1. Polskiego Radia. Rozmowa dotyczyła głównie spraw ekonomicznych, związanych z rosnącą w Polsce inflacją oraz rządowym pakietem pomocowym.

Wysoka inflacja

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja konsumencka w Polsce wyniosła 7,7 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie 2021 roku. W stosunku do wcześniejszego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kraju wzrosły o procent. Ponadto, Rada Polityki Pieniężnej już po raz trzeci podwyższyła stopy procentowe – o 50 punktów bazowych, do poziomu 1,75.

Rządzący spodziewają się szczytu inflacyjnego na początku przyszłego roku – w styczniu bądź lutym, a następnie spadków.

– "Tarcza antyinflacyjna" jest odpowiedzią na sytuację gospodarczą po pandemii. Z wysoką inflacją borykają się wszystkie kraje. Obniżenie podatków na energię spowoduje to, że ceny realnie spadną – oznajmiła minister Marlena Maląg. Pomóc ma w tym m.in. rządowy dodatek osłonowy, czyli dopłaty dla gospodarstw domowych w wysokości od 400 do nawet 1 500 złotych. – Ustawa jest w procesie legislacyjnym i powinna wejść w życie jeszcze w tym roku. Świadczenie będzie realizowane przez gminy, wypłacane w dwóch ratach – powiedziała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Szczepienie dzieci

W trakcie programu Maląg została również zapytana o szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat preparatem przeciwko COVID-19. W miniony poniedziałek do Polski miała dotrzeć dostawa 1,1 mln dawek firm Pfizer i BioNTech. Kolejna jest zaplanowana na styczeń 2022 roku.

– Zachęcam do szczepień dzieci, dają one rzeczywistą ochronę, co pokazały szczepienia w domach pomocy społecznej i dziś w IV fali zachorowania są tam marginalne, z lekkim przebiegiem – stwierdziła polityk.

