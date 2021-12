Rzecznik resortu zdrowia podał nowe dane: Zmarło w granicach pół tysiąca osób

– Zmarło w granicach pół tysiąca osób z COVID-19 – przekazał Andrusiewicz we wtorek w rozmowie z TVN 24. To podobna liczba stwierdzonych zgonów względem tej sprzed tygodnia.

Spadek zakażeń

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia poinformował również, iż liczba przypadków nowych zakażeń zmniejsza się i tydzień do tygodnia spadła we wtorek o 10 proc.

– Mogę powiedzieć na pewno, że mamy kolejny dzień spadków w granicach 10 proc. mniej zakażeń niż tydzień temu we wtorek. Mamy już tylko jedno województwo dzisiaj, które notuje tak naprawdę dodatnią dynamikę zakażeń na poziomie 2 proc. Jest to województwo lubuskie. Województwo opolskie w tych danych, porównując tydzień do tygodnia, to jest już constans na zero, pozostałe województwa odnotowują spadki – oznajmił Wojciech Andrusiewicz, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

"Certyfikaty covidowe"

We wtorek ma się pojawić rozporządzenie dot. weryfikacji "certyfikatów covidowych". Projekt miał odbyć konsultacje w Radzie Ministrów. W rozporządzeniu pojawi się dokładne wskazanie, na czym polega udowodnienie, czy jest się osobą zaszczepioną preparatem przeciwko COVID-19.

– Jeżeli od 15 grudnia wchodzą ostrzejsze limity do 30 proc. do restauracji, hoteli, będzie wskazanie, że jeżeli klient zechce wejść ponad limit, jest obowiązany pokazać "certyfikat covidowy". Czyli klient jest zobowiązany, jeśli zechce wejść. Jeżeli nie, nie musi niczego okazywać – mówił Wojciech Andrusiewicz.

Nowe restrykcje

Przypomnijmy, że od 15 grudnia tego roku w całym kraju będą obowiązywały nowe limity osób w miejscach publicznych. Decyzję w ubiegłym tygodniu ogłosili premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia dr Adam Niedzielski. Obłożenie w transporcie zbiorowym wyniesie 75 proc. Natomiast w restauracjach, barach, hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych limit został obniżony do 30 proc.

Zwiększenie limitu będzie możliwe tylko dla osób zaszczepionych preparatem przeciwko COVID-19, zweryfikowanych w danym miejsce za pomocą tzw. certyfikatu covidowego.

