"Pokażcie te obrazki Tuskowi". Kowalski odpowiada opozycji

We wtorek posłowie zajmują się m.in. projektem ustawy budżetowej na 2022 rok. Po godzinie 10.00 rozpoczęło się II czytanie rządowej ustawy budżetowej.

Tuż po rozpoczęciu obrad posłowie opozycji rozpoczęli swój happening, którym chcą uderzyć w rząd. Politycy pojawili się na sejmowej sali z czerwonymi kartkami „PiS=drożyzna”.

Koalicja Obywatelska złożyła wniosek o odroczenie obrad i wezwanie premiera Mateusza Morawieckiego do przedstawienia sytuacji ekonomicznej kraju oraz planów rządu na walkę z rosnąca inflacją.

Kowalski odpowiada opozycji

Janusz Kowalski zabrał głos z sejmowej mównicy, wytykając politykom Platformy Obywatelskiej hipokryzję. Poseł oskarżył Donald Tuska oraz kierowaną przez niego Europejską Partię Ludową o przyczynienie się do zjawiska rosnących cen.

– Przecież kilka dni temu głosowaliście przeciwko walce polskiego rządu o niskie ceny energii i ciepła, a teraz mówicie o drożyźnie. Drożyzna w Unii Europejskiej ma twarz Donald Tuska i Europejskiej Partii Ludowej, to wy odpowiadacie za wysokie ceny energii i ciepła, i te obrazki pokażcie Donaldowi Tuskowi – powiedział Kowalski.

Polityk odwołał się także do swojej książki, w której pisał o byłym premierze.

– O waszej prorosyjskiej polityce, bo to wy w 2010 roku przestawialiście Polskę na wschód, to wy w 2010 roku chcieliście zabetonować (Polskę) rosyjskim gazem do 2037 roku. Przeczytajcie sobie o tym, jak prezes Jarosław Kaczyński we wrześniu 2010 roku spowodował, że nie przedłużyliśmy kontraktu do 2037 roku z Putinem. To Donald Tusk jest najbardziej proputinowskim premierem III RP – powiedział polityk Solidarnej Polski trzymając w ręku egzemplarz swojej książki.

