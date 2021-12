Dziambor: Wysłałbym tę ustawę do piekła

– Wysłałbym tę ustawę do piekła, skąd przyszła, a autorów wysłałabym najlepiej na emeryturę polityczną – mówił na antenie Polsat News parlamentarzysta Konfederacji Artur Dziambor.

– Ta ustawa to pierwszy krok do tego, żebyśmy żyli w jakimś absolutnie obrzydliwym świecie, w którym nie chcemy żyć. Może pan Piecha ma bliżej niż dalej, ale ma dzieci, może wnuki, nie chciałbym, żeby moje dzieci i wnuki żyły w takim świecie, który rysuje nam w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość – wskazywał, zwracając się do obecnego w studiu posła PiS Bolesława Piechy.

Dziambor stwierdził także, że w PiS nie było pełnego poparcia dla ustawy: Była łapanka z podpisami, ostatecznie znalazło się ileś tam śmiałków, którzy podpisali sobie pod tym badziewiem.

Według niego ustawa "de facto prowadzi do tego, że pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika pod pretekstem tego, że nie jest zaszczepiony".

Piecha: To leży w interesie pracodawcy

– W interesie pracodawcy jest pracować z zespołem pracowników, którzy gwarantują bezpieczeństwo zdrowotne i bezpieczeństwo działalności firmy. Sądzę, że zdecydowana większość Polaków to rozumie i nie podziela obaw pana Dziambora – odparł Bolesław Piecha z PiS.

– Na wirusa nie mamy żadnego lekarstwa, mamy jedynie profilaktyczne zabiegi. (...) Każde ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa, jest zwycięstwem pracodawcy, pracownika, społeczeństwa i nas jako Polaków – dodał.

– To jest ustawa, która ma uprzykrzyć życie każdemu, kto się nie zaszczepił – stwierdził z kolei Artur Dziambor.

