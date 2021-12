Protest Konfederacji przed Sejmem. Kontrowersyjny transparent

Wydarzenie zorganizowane przez polityków i działaczy ugrupowania odbyło się pod hasłem "stop segregacji sanitarnej". Powodem były nowe restrykcje, które weszły w życie w środę, a także zapowiedziany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Zdrowia przymus szczepień przeciwko COVID-19 dla trzech wybranych grup zawodowych – medyków, nauczycieli i przedstawicieli służb mundurowych.

"NIE dla dzielenia obywateli na lepszych i gorszych. NIE dla kolejnych obostrzeń niszczących przedsiębiorców. Walczymy o swoje prawa z bandyckim rządem bezprawia i niesprawiedliwości" – napisał na Twitterze polityk Konfederacji Wolność i Niepodległość Tomasz Grabarczyk. Opublikował przy tym nagranie z wtorkowego protestu.

Kontrowersyjny transparent

Podczas pikiety nie obyło się bez kontrowersji. Jeden z transparentów protestujących nawiązywał do napisu "Arbeit macht frei", który znajduje się na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Na tle banera z hasłem "Szczepienie czyni wolnym" fotografowano m.in. posłów Konfederacji Janusza Korwin-Mikkego, Grzegorza Brauna i Roberta Winnickiego.

Do sprawy w mediach społecznościowych odniosło się Muzeum Auschwitz. "Napis "Arbeit macht frei" to jedna z ikon ludzkiej nienawiści. Instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar Auschwitz – największego cmentarzyska Polski i świata – to skandaliczny przejaw moralnego zepsucia. To szczególnie zawstydzające, kiedy dokonują tego polscy posłowie" – możemy przeczytać we wpisie.

Do zarzutów odniósł się prezes partii KORWiN. Jak napisał: "W Polsce na COVID zmarło 90 tys. ludzi, z powodu działań władz ok. 150 tys. Na świecie na COVID 5 mln. Jeśli nawet władza w Polsce działałaby dwa razy głupiej, niż średnia światowa, to i tak liczba niewinnych ludzi zabitych przez rządy dawno przekroczyła liczbę ofiar KL Auschwitz!".

