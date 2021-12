Konfederacja w ogniu krytyki. Posłowie komentują aferę z transparentem

twitterWe wtorek wieczorem politycy Konfederacji zorganizowali pod sejmem demonstrację pod hasłem "stop segregacji sanitarnej".

Podczas pikiety nie obyło się bez kontrowersji. Jeden z transparentów protestujących nawiązywał do napisu "Arbeit macht frei", który znajduje się na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Na tle banera z hasłem "Szczepienie czyni wolnym" sfotografowano m.in. posłów Konfederacji Janusza Korwin-Mikkego, Grzegorza Brauna i Roberta Winnickiego.

Do sprawy w mediach społecznościowych odniosło się Muzeum Auschwitz. "Napis "Arbeit macht frei" to jedna z ikon ludzkiej nienawiści. Instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar Auschwitz – największego cmentarzyska Polski i świata – to skandaliczny przejaw moralnego zepsucia. To szczególnie zawstydzające, kiedy dokonują tego polscy posłowie" – możemy przeczytać we wpisie.

Konfederację krytykowali również politycy opozycji jak i obozu rządzącego.

Politycy odpierają krytykę

Politycy Konfederacji odpierają krytykę. Posłowie podkreślają, że transparent nie był ich autorstwa, został przyniesiony przez jednego z uczestników manifestacji i po interwencji samych polityków został zdjęty.

"Napis ustawił ktoś z tłumu. Został usunięty natychmiast, gdy to zauważyliśmy. Polecam nagranie mojego wystąpienia. Nie ma tego już" – napisał Artur Dziambor.

Grzegorz Braun podkreśla natomiast, że nie pozwoli się "egzaminować z wrażliwości historycznej nie będzie". "17-letni kuzyn mojej mamy tam zginął. I wuj taty - w innym niemieckim kacecie. Nie mówiąc już o innych ofiarach i stratach wojennych w rodzinie. Wiec nikt mnie tu pouczał i egzaminował z wrażliwości historycznej nie będzie" – napisał poseł.

Aferę wokół banneru skomentował również poseł Robert Winnicki."Transparent, o który toczy się awantura: – pojawił się przed rozpoczęciem manifestacji Konfederacji – i został z niej wyproszony przez organizatorów, – wyraża społeczne oburzenie.Forma radykalna i dyskusyjna ale w debacie publicznej w Polsce znana – vide marsz PiSu w 2011 r." – stwierdził poseł Konfederacji zamieszczać zdjęcie z manifestacji Prawa i Sprawiedliwości sprzed 10 lat.

