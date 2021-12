Waszczykowski: To Komisja Europejska powinna się tłumaczyć

Trwa spór Polski z UE na tle praworządności. Komisja Europejska blokuje wypłatę należnych nam środków z Funduszu Odbudowy, domagając się zmian w wymiarze sprawiedliwości. Warunkiem koniecznych do uruchomienia miliardów z KPO ma być likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Tymczasem komisarz UE ds. obrony i jednolitego rynku, Thierry Breton, został zapytany przez portal rp.pl, czy wypłata unijnych środków na Krajowy Plan Odbudowy jest możliwa w tym roku.

– Nie widzę już takiej możliwości. Ale też prowadzimy intensywne negocjacje z Polską, aby możliwie szybko uruchomić te środki – powiedział eurokrata.

Waszczykowski: To jest szantaż

Były minister spraw zagranicznych wprost stwierdził, że działania Komisji Europejskiej względem Polski to szantaż. Apeluje także do rządu, aby mu nie ulegać.

– W październiku Komisja przedłożyła Polsce dyktat, oparty nie wiem na czym, na pewno nie na prawie europejskim. Nie można się na to zgodzić, to jest szantaż, szantażyście się nie ulega – podkreślił w programie „Rozmowa Piaseckiego” w TVN24.

Jak zapewnia europoseł, Polska poradzi sobie bez pieniędzy z Funduszu Odbudowy, co nie oznacza, że rząd zaprzestał walki o wypłatę należnych Polsce środków. Rozmowy zakulisowe w tym temacie mają nadal trwać.

– Te pieniądze miały iść między innymi na dekarbonizację. Jeśli nie będzie tych pieniędzy, to nie będziemy przystosowywać gospodarki w takim tempie, w jaki chciałaby Komisja – przyznał polityk i dodał, że Polska może cofnąć rekomendacje i gwarancje dla działań Komisji Europejskiej.

Byłe szef MSZ wskazuje, że sprawy związane z sądownictwem są wyłączną sprawą państw członkowskich.

– Wymiar sprawiedliwości nigdzie nie jest objęty dyskusją, mamy 27 wymiarów sprawiedliwości – przypominał. – To nie my się tłumaczymy, to Komisja Unii Europejskiej powinna się tłumaczyć – dodał europoseł.

Czytaj też:

Tusk skrytykował Kaczyńskiego. Doczekał się odpowiedzi z PiSCzytaj też:

Waszczykowski ocenił rozmowę Biden-Putin: Chyba remis