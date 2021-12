Morawiecki na szczycie UE: My jednoznacznie się temu sprzeciwiamy

Szef rządu przebywa w Brukseli na dwudniowym szczycie Unii Europejskiej. W planie czwartkowych rozmów przewidziano m.in. spotkanie koordynacyjne Grupy Wyszehradzkiej, spotkanie robocze głów państw i szefów rządów państw Unii Europejskiej z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Marią Sassolim. Politycy wezmą także udział w dwóch sesjach roboczych.

Premier Morawiecki spotkał się rano z dziennikarzami i przekazał pierwsze ustalenia między przywódcami. Do głównych tematów rozmów należała sytuacja na wschodzie UE oraz kwestia polityki klimatycznej.

Wspólna deklaracja państw UE

Morawiecki przekazał, że przywódcy państw członkowski zadeklarowali zacieśnienie współpracy między UE a NATO. To ważna wiadomość z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski oraz w kontekście tego, co dzieje się na wschodniej granicy UE.

– To nasza podstawowa część architektury bezpieczeństwa i ta współpraca będzie ujęta w kluczowej deklaracji – powiedział Morawiecki.

Politycy zgodzili się na zwiększenie sankcji wobec Białorusi. W kwestii Rosji nie udało się jednak osiągnąć porozumienia.

– Pokazujemy, że będzie eskalacja kolejnych sankcji wobec Białorusi. W odniesieniu do Rosji - mamy większe rozbieżności zdań z niektórymi państwami Europy zachodniej, ale jestem optymistą co do możliwości wypracowania konkluzji – powiedział premier.

Polityka klimatyczna

Morawiecki przekazał także, że dyskutowano kwestie związane z unijną polityką dla klimatu. Jak stwierdził premier, to na niej ciąży "cień cen uprawnień do emisji CO2". Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało raport, który jest najpoważniejszym dokumentem analizowanym w zakresie potencjalnych zmian.

– Polska bardzo jednoznacznie opowiada się za tym, żeby wprowadzić możliwość finansowania inwestycji gazowych i nuklearnych. One są niżej emisyjne, czyli takie jakich potrzebujemy na najbliższe 30 lat, Polska jednoznacznie dopomina się o to – powiedział premier.

Polska sprzeciwia się pomysłowi części państw oraz lobby, który zakłada nałożenie na gospodarstwa domowe podatku od ciepłej wody i paliw.

– My temu jednoznacznie się sprzeciwiamy. Wskazujemy na to, że będzie to dodatkowe obciążenie portfeli obywateli – powiedział Morawiecki i dodał: "jesteśmy tym krajem, który zaproponował najdalej idące obniżki podatku w związku z inflacją. Chcemy złagodzić presję inflacyjną - tu działamy bardzo szybko i bardzo mocno, żeby osłabić wpływ inflacji na portfele obywateli".

