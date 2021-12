Skandal w Sejmie. Zembaczyński: Najlepsza część PiS-u zginęła w Smoleńsku

W środę Władysław Kosiniak-Kamysz wystąpił w Sejmie do rządu o informację bieżącą w sprawie kierunków i strategii polskiej polityki względem Unii Europejskiej, wybranych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Liderowi ludowców odpowiedział wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Po jego wystąpieniu odbyła się odbyła się debata parlamentarzystów, która przybrała jednak burzliwy przebieg.

Skandaliczne słowa Zembaczyńskiego

W trakcie debaty głos zabrał m.in. poseł O Witold Zembaczyński. – Jak słucham tej debaty w wykonaniu tej części sali, to jestem w pełni przekonany, tak już ostatecznie, że najlepsza część PiS-u zginęła w katastrofie smoleńskiej. Polityka zagraniczna jest dzisiaj pisana cyrylicą, a będzie finansowana za chińskie pieniądze – ocenił poseł Koalicji Obywatelskiej.

"Przekroczył pan granice"

Wystąpienie Zembaczyńskiego wywołało oburzenie w ławach PiS. Posłowie obozu rządzącego zaczęli uderzać dłońmi w ławy i krzyczeć "hańba".

Uwagę posłowi KO zwrócił nawet prowadzący obrady wicemarszałek Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Panie pośle, przekroczył pan pewne granice, wypowiadając się w ten sposób i chciałbym pana w tej kwestii upomnieć – stwierdził Zgorzelski.

Zembaczyński nie przejął się jednak tą naganą. Wprost przeciwnie, poseł podziękował za nią i kontynuował swój wywód.

– Dzisiaj motywuje wami działanie oblężonej twierdzy. Ale tym wrogiem nie są instytucje europejskie, bo wystarczy być praworządnym, wystarczy realizować wyroki unijnych trybunałów. Dzisiaj realizujecie politykę oblężonej twierdzy, bo ten wróg jest u was w środku, wewnątrz tzw. Zjednoczonej Prawicy. To są radykałowie z Solidarnej Polski. To są ekstremiści jak Antoni Macierewicz, którzy zasłaniają się wartościami narodowymi, a de facto promują antypolskie działania. Realizując w Warszawie wielki, okrągły, antyeuropejski stół ze zwolennikami Putina ostatecznie określiliście się, że patriotyzm to tylko frazes – przemawiał.

