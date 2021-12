Fiasko szczytu RE. Morawiecki: Nie mogłem się na to zgodzić

Szef rządu przebywał w Brukseli na dwudniowym szczycie Unii Europejskiej. W planie czwartkowych rozmów przewidziano m.in. spotkanie koordynacyjne Grupy Wyszehradzkiej, spotkanie robocze głów państw i szefów rządów państw Unii Europejskiej z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Marią Sassolim. Politycy wzięli udział w dwóch sesjach roboczych.

Fiasko obrad

Przewodniczący RE Charles Michel przekazał jednak, że przywódcom nie udało się dojść do porozumienia w kluczowej kwestii, jaką są ceny energii. Uczestników szczytu poróżniły dwie kwestie. Pierwsza to sprawa spekulacji w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisjami CO2 (ETS). Druga natomiast to pytanie o to, czy energia z atomu powinna zostać uznana za "zieloną".

Głos ws. fiaska obrad zabrał sam premier Morawiecki, któ®y podkreślił, że mamy do czynienia dzisiaj z bezprecedensowym kryzysem cenowym na rynkach energii, na rynku gazu, rynku energii elektrycznej.

– Ten kryzys cenowy, bardzo wysokie ceny energii, przekłada się na inflację, na zwykłych obywateli, na ludzi, na Polaków, Chorwatów, Słoweńców, wszystkich obywateli UE. Nie mogliśmy sobie pozwolić, aby w tak historycznym momencie przyjąć konkluzje, które praktycznie byłyby puste - ocenił premier.

Rosja i migranci

Lepiej wygląda natomiast kwestia obrad nt. kryzysu migracyjnego oraz agresywnej polityki Moskwy. Morawiecki przekazał, że RE bardzo krytycznie ocenia działania Rosji zarówno wobec Ukrainy, jak również jej udział w kryzysie migracyjnym na granicy z Białorusią.

- Rada Europejska jednoznacznie stwierdziła, że ruchy migracyjne, które są wywoływane sztucznie, są politycznie motywowane i mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Potępiliśmy także te działania polityczne, działania antydemokratyczne, które dzieją się na Białorusi - powiedział premier.

Rada Europejska ma też oczekiwać wdrożenia mechanizmów, które doprowadzą do szybkiego powrotu migrantów do ich krajów pochodzenia.

