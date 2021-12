"Ponosi za to odpowiedzialność". Kowalski domaga się dymisji Szymańskiego

Janusz Kowalski zarzuca Szymańskiego, że ponosi odpowiedzialność za szereg kłopotów polskiego rządu. – Skoro mamy negocjatora, który odpowiada za to, że nie potrafimy osiągać naszych celów i twardo bronić interesów. Powinien bezwzględnie i natychmiast odejść z rządu, bo nie wygrywamy z nim ani jednej sprawy – ocenia poseł Solidarnej Polski w rozmowie z Radiem Plus.

Kowalski następnie wymieniał listę problemów, z którymi musi sobie radzić polski rząd: spór o kopalnię Turów, konflikt z TSUE, zablokowane pieniądze z KPO, rozporządzenie o praworządności, green deal, wysokie podwyżki cen energii, brak reformy systemu handlu emisjami.

Do dymisji?

– Polityka to jest odpowiedzialność. Konrad Szymański powinien zostać zdymisjonowany, powinien odejść, bo on ponosi odpowiedzialność za wszystkie problemy, które mamy dzisiaj z Brukselą. Do tego jest jeszcze najważniejszy problem, problem czteroletniego dialogu z Brukselą w sprawie sądownictwa. Konrad Szymański za to odpowiada – dodaje poseł Solidarnej Polski.

Janusz Kowalski przekonuje, że w tej chwili należy przeprowadzić "twarde reformy" proponowane przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Poseł zarzuca Szymańskiemu, że do tej pory nie załatwił funduszy dla Polski. Jego zdaniem minister ma czas do końca roku, w przeciwnym razie powinien zrezygnować z pełnionej funkcji. – Tak jak w każdej firmie. Każdy menadżer otrzymuje wskaźniki, które ma osiągnąć. Tych pieniędzy do dnia dzisiejszego nie ma. Czeka na nie polska gospodarka. Trzeba postawić sprawę jasno. Jeżeli do końca roku nie będzie tych pieniędzy, to minister Szymański sam powinien podać się do dymisji – przekonuje.

