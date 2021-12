"To jest jakiś Kim Ir Sen". Opozycja komentuje niespodziewany powrót "Lex TVN"

Nowelizacja ustawy medialnej została bez zapowiedzi poddana pod piątkowe głosowanie w Sejmie. Posłowie odrzucili senackie weto do projektu. Teraz "lex TVN" trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Głosowało 452 posłów. Za było 229 posłów, przeciw 212, a 11 się wstrzymało. Tym samym posłowie odrzucili senackie weto z września. Teraz ustawa czeka tylko na podpis prezydenta.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki na gorąco skomentował sprawę w rozmowie z TVN24.

– To, że odrzucili nasze weto to nie pierwszy raz. Natomiast tryb w jakim to zostało zrobione. Komisja zwołana z terminem 25-minutowym. Brak dopuszczenia głosów opozycji. Szybkie głosowanie, szybkie wniesienie pod obrady Sejmu. To nie są standardy demokratycznego państwa. To jest jakiś PZPR, to jest jakiś Kim Ir Sen, to jest jakaś Korea. Jakby nam było mało ludzi, którzy patrzą na Polskę ze zdziwieniem, jakby nam było mało wrogów, to jeszcze odnawiamy wojnę z Ameryką – powiedział Grodzki.

Opozycja apeluje do prezydenta

Wielu polityków opozycji zamieściło krytyczne wpisy w mediach społecznościowych.

„Jeśli Kaczyński sądzi, że wpychając dziś do Sejmu #lexTVN spowoduje, że afera #Szydło czy drakońskie podwyżki prądu i gazu umkną nam z oczu, to srodze się zawiedzie” – napisał z kolei przewodniczący klubu KO, Borys Budka.

„Aroganckie, butne zachowanie PiS, który właśnie przepchnął #LexTvn. Składamy doniesienie do prokuratury na posłów Babintza i Suskiego za skandaliczne i bezprawne prowadzenie obrad komisji kultury. Afery Mejzy, Szydło, drożyzny, zgonów pandemicznych TVNem nie przykryjecie!” – skomentowała Joanna Scheuring-Wielgus.

„Ta władza zrobi wszystko żeby wprowadzić cenzurę! Wraca ustawa Lex TVN” – ocenił Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy.

„Głosowaliśmy przeciw #lexTVN. Teraz czas na realizację obietnicy @AndrzejDuda i zablokowanie tej niezgodnej z demokratycznymi wartościami ustawy. Prezydencie, żądamy WETA!” – wskazał lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

W podobnym tonie wypowiedział się lider Polski 2050 Szymon Hołownia. „Panie prezydencie

@AndrzejDuda, Pan to oczywiście zawetuje zgodnie z Pańską wcześniejszą deklaracją, prawda? Jakże mogłoby być inaczej. #lexTVN” – napisał.

„Zjednoczona Prawica właśnie przegłosowała #LexTVN. Jest to otwarty zamach na #WolneMedia w Polsce. Jest to atak na prywatną własność, atak na nasz sojusz z USA, atak na podstawy demokracji. Panie Prezydencie Duda, #weto to jedyna opcja w tej chwili! Historia patrzy i nie zapomni!” – uważa reprezentująca Zielonych Małgorzata Tracz.

"Lex TVN"

Przypomnijmy, że nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, znaną szerzej jako "lex TVN", Sejm przyjął 11 sierpnia. Za ustawą opowiedziało się 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się. Projekt zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnej stacjom należącym do kapitału zagranicznego.

Na początku września ustawę "lex TVN" odrzucił Senat, natomiast w środę 22 września Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła koncesję dla stacji TVN24.

Projekt budzi wiele kontrowersji. Stanowczo protestowali przeciwko niemu politycy opozycji oraz przedstawiciele amerykańskiej administracji. Również prezydent Andrzej Duda ma wobec niego wiele wątpliwości. Z otoczenia głowy państwa słychać głosy, że, jeśli Sejm odrzuci weto senatorów, to prezydent i tak nie podpisze nowelizacji ustawy medialnej.

