"Lex TVN". Prezydent zabrał głos

W piątek 17 grudnia ustawa została bez zapowiedzi poddana pod głosowanie w Sejmie. Posłowie odrzucili senackie weto do projektu. Teraz "lex TVN" trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. Głosowało 452 posłów. Za było 229 posłów – klubu Zjednoczonej Prawicy, koła Kukiz’15 oraz 1 niezależny. Przeciw opowiedziało się 212, a 11 – w tym 10 z Konfederacji – wstrzymało się od głosu. Tym samym posłowie odrzucili senackie weto z września. Teraz ustawa czeka tylko na podpis prezydenta.

Prezydent Duda o "lex TVN": Będzie poddana analizie

Andrzej Duda spotkał się w piątek z dziennikarzami po wizycie w Wojskowym Instytucie Medycznym, gdzie wraz z małżonką przyjęli trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19.

Przedstawiciele prasy zapytali prezydenta o sprawę nowelizacji ustawy medialnej. Polityk zwrócił uwagę, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, musi dokładnie zapoznać się z danym aktem normatywnym. – Ta ustawa najpierw musi trafić, jak to mówimy, na biurko prezydenta, czyli musi zostać przesłana. Jeszcze nie została przesłana. Nie mam takiej informacji, żeby trafiła do Kancelarii Prezydenta. Będzie oczywiście przez nas poddana analizie i odpowiednia decyzja zostanie podjęta. Już mówiłem na temat tego, z jakiego punktu widzenia będę tę ustawę oceniał i taką decyzję podejmę – przypomniał prezydent.

– Proszę pamiętać o tym, że prezydent konstytucyjnie ma tutaj różne możliwości. Może każdą ustawę podpisać, to jest prerogatywa prezydencka, może każdą ustawę skierować do rozpoznania w Sejmie, co się nazywa wetem prezydenckim i może także ustawę skierować do TK, jeżeli będzie miał wątpliwości co do zgodności jej postanowień z Konstytucją – mówił dalej. – Więc tych możliwości jest kilka i z tego punktu widzenia, bardzo dokładnie, tę propozycję legislacyjną, którą uchwalił parlament, zbadam – podkreślił.

