Burza wokół "lex TVN". Departament Stanu USA: Zachęcamy do tego prezydenta Dudę

W piątek 17 grudnia nowela ustawy medialnej została bez zapowiedzi poddana pod głosowanie w Sejmie. Posłowie odrzucili senackie weto do projektu. Teraz "lex TVN" trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. Głosowało 452 posłów. Za było 229 posłów – klubu Zjednoczonej Prawicy, koła Kukiz’15 oraz 1 niezależny. Przeciw opowiedziało się 212, a 11 – w tym 10 z Konfederacji – wstrzymało się od głosu. Tym samym posłowie odrzucili senackie weto z września. Teraz ustawa czeka tylko na podpis prezydenta.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.

Price: Ta ustawa podważa wolność słowa

Oświadczenie w tej sprawie wydał rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. "Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone przyjęciem w Polsce ustawy, która podważa wolność słowa, osłabia wolność mediów i narusza zaufanie zagranicznych inwestorów do ich praw własności i nienaruszalności umów w Polsce" – czytamy w komunikacie.

"Zachęcamy prezydenta Dudę do potwierdzenia jego wcześniejszych oświadczeń dotyczących poszanowania wspólnych norm demokratycznych, które leżą u podstaw naszych stosunków, oraz jego zaangażowania w obronę konstytucyjnych zasad wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, praw własności i równego traktowania przez prawo. Gorąco zachęcamy go do poszanowania tych norm i zobowiązań w odniesieniu do tej ustawy, która – jeśli zostanie dopuszczona do wejścia w życie - poważnie wpłynie na wolność mediów i klimat dla inwestycji zagranicznych w Polsce" – apeluje rzecznik.

Jak podkreśla, "wolne i niezależne media wzmacniają nasze demokracje, czynią Sojusz Transatlantycki bardziej odpornym i stanowią oparcie dla naszych dwustronnych stosunków". "Oczekujemy współpracy z polskim rządem w celu realizacji naszych wspólnych priorytetów na gruncie demokratycznych wartości i poszanowania podstawowych wolności, w tym wolności słowa. Nadszedł czas na solidarność wśród sojuszników" – czytamy.

Czytaj też:

Tusk: Amerykańska reakcja daj Boże będzie silna