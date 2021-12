Pandemia i globalna finansjera. Atak na kardynała Muellera

6 grudnia kardynał Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary i z pewnością jeden z najwybitniejszych współczesnych teologów, udzielił wywiadu austriackiemu Instytutowi św. Bonifacego. W rozmowie z austriackim publicystą i aktywistą Alexandrem Tschugguelem, znanym powszechnie z tego, że w 2019 roku wrzucił do Tybru figurkę pogańskiej bogini Pachamamy, którą do Rzymu sprowadził papież Franciszek, powiedział, że pandemia koronawirusa jest wykorzystywana do tego, by narzucić światu ujednolicenie i poddać ludzi totalnej kontroli.

Łatwo zauważyć, że opinie te ściśle odpowiadają faktom. Od chwili wybuchu tzw. pandemii większość państw zachodnich drastycznie ograniczyła wolność swoich obywateli. Propaganda strachu doprowadziła do postępów sanitaryzmu, czyli segregacji, selekcji i praktycznego zniesienia praw podstawowych. Powszechne przyjęcie paszportów kowidowych – koszmarny pomysł, który niestety władza próbuje zrealizować też w Polsce – prowadzi do pojawienia się powszechnego systemu nadzoru. W wielu państwach kult publiczny pozostaje praktycznie zniesiony.