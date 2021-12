Puste nadzieje

W pierwszej sprawie uczestnicy szczytu zgodzili się, że jeśli Putin zaatakuje Ukrainę, to oni zareagują na to oburzeniem. Niestety, sposobu wyrażenia tego oburzenia nie udało się skonkretyzować. Zgodzono się, że mają to być jakieś „sankcje”. Czy będą polegać na rysowaniu kredkami po asfalcie czy na zbiorowym śpiewaniu „Imagine”, to wymaga dalszych uzgodnień na najwyższym szczeblu.