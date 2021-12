Pan Michalkiewicz

Gdyby Stanisława Michalkiewicza nie było, warto by go było wymyślić – przede wszystkim po to, by przywrócić sens złachanym przez media słowom, takim jak „intelektualista” i „autorytet”. Jest żywym dowodem, że można zmieniać świat piórem. Nie pełniąc żadnych publicznych funkcji, nie rozkazując żadnym potężnym siłom i nie mając wpływu na działanie żadnych instytucji. Wyłącznie poprzez głoszenie swych poglądów i argumentowanie, pisanie i publiczne zabieranie głosu w obronie wyznawanych wartości, bez oglądania się, czy akurat przynosi to poklask, czy wzbudza sprzeciwy.