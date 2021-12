Krystmasowa kontrrewolucja

Jak wyliczają autorki amerykańskiej edycji pisma „Marie Claire”, w tym roku przed Bożym Narodzeniem premierę będzie miało 146 filmów świątecznych i jest to historyczny rekord. Nie mam powodu, by nie wierzyć w te kalkulacje, dodam jednak zastrzeżenie: rzeczywista liczba jest jeszcze większa, bo na razie mowa jedynie o rynku amerykańskim, a on jest co prawda największy, ale świat się na nim nie kończy.