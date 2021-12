Chełminiak recenzuje: Nic nie było?

Michałowi dobrze idzie w interesach, Bartek brnie od porażki do porażki, może dlatego, że częściej niż o biznesplanie myśli o wakacyjnym wypoczynku. Kasia i Ewa koncentrują się na wypiekach. Nadmiar wypitego alkoholu skutkuje niezręczną sytuacją, ta zaś serią niefortunnych zdarzeń. Po obu stronach ulicy rodzi się straszne podejrzenie, że Ewa z Marcinem mają się ku sobie, a może nawet doszło już do wiarołomstwa. Zwaśnieni sąsiedzi skaczą sobie do oczu, nie zwracając uwagi na dzieci tudzież interweniujących funkcjonariuszy policji.