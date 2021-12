Przy stole z duchami

W tomie „Najsłynniejsze opowiadania wigilijne” dzieło Dickensa służy jeszcze jednej sprawie – wraz z nią przypomniane zostały dokonania zapomnianego klasyka prozy brytyjskiej, którym jest Anthony Trollope. „Boże Narodzenie w rezydencji Thompsonów” i „Boże Narodzenie na plebanii w Kirkby Cliffe” mogłyby być spokojnie podstawą scenariusza dobrego współczesnego filmu świątecznego. Znajdziemy w nich miłosne manewry, kapitalne obrazki rodzajowe i bohaterów zmagających się z przeciwnościami formułowanymi w kategorii tzw. prawd życiowych: „Nie ma sensu usiłować sprawić, by najubożsi zapomnieli o swojej biedzie” albo „Całe to Boże Narodzenie to jedno wielkie nudziarstwo”.