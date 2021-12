Spętana Wielka Brytania

Na początku października ujawniła się swoista brytyjska Policja Myśli – na londyńskim lotnisku Heathrow zatrzymano publicystę „Do Rzeczy” Rafała A. Ziemkiewicza i deportowano go do Polski za poglądy. Wcześniej – w 2018 r. – Ziemkiewicz został zmuszony do odwołania cyklu spotkań z brytyjską Polonią, kiedy na prośbę policji działającej pod presją pewnej deputowanej Partii Pracy i lewicowych mediów, głównie dziennika „The Guardian”, właściciele wynajętych lokali postanowili anulować rezerwacje.