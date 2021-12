Grupa krwi Teresy Torańskiej

Przy okazji pokazanego tuż przed rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego fragmentu filmu z wdzięczącym się do Wojciecha Jaruzelskiego Adamem Michnikiem przywołane zostało nazwisko Teresy Torańskiej, która 20 lat temu przeprowadzała z generałem rozmowę, do której ochoczo – co możemy stwierdzić naocznie – włączył się redaktor „Gazety Wyborczej”. Warto przypomnieć sylwetkę tej dziennikarki uznanej za mistrzynię rozmów politycznych, autorkę zupełnie wyjątkowej książki „Oni”.