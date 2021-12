Pozorna zmiana?

Pierwszym moim kontaktom z uzbrojonymi w kałasznikowy bojownikami talibów, patrolującymi ulice afgańskiej stolicy, towarzyszyła niepewność. Ale szybko się okazało, że wręcz demonstracyjnie starają się oni okazywać zagranicznym dziennikarzom swoją życzliwość i zachęcają, by ich fotografować. Choć dżihadyści kojarzą się z długimi, gęstymi brodami, to wielu bojowników nowej afgańskiej władzy ma przystrzyżony zarost lub nie ma go w ogóle. Talibowie nie tylko nie chcą obcinać głów żadnym obcokrajowcom przyjeżdżającym obecnie do Kabulu, lecz także wręcz starają się zapewnić im bezpieczeństwo, chroniąc ich przed zagrożeniami.