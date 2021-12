Kevin 30 lat później

Tylko na jedną noc – z 12 na 13 grudnia – można było wynająć dom ze słynnej komedii „Kevin sam w domu”. Nowi właściciele znanej z filmu nieruchomości zaoferowali nocleg za pośrednictwem serwisu Airbnb za jedyne 25 dol. W willi z 1921 r., która znajduje się w miejscowości Winnetka w stanie Illinois, można poczuć się jak filmowy Kevin, którego rodzina zapomniała zabrać na bożonarodzeniowy wyjazd do Paryża. Dom udostępniony szczęśliwcom, którym udało się zarezerwować go na Airbnb, wygląda tak, jakby McCallisterowie dopiero co go opuścili. Nie brakowało nawet pułapek, które Kevin zastawił na włamywaczy.