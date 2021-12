Zwierciadło Twardowskiego

Jest to jedyna pamiątka po prawie legendarnym czarnoksiężniku Twardowskim, tym samym, który stał się zarówno bohaterem bajek dla dzieci, jak i ballady Adama Mickiewicza, gdzie diabeł porwał go do piekła z karczmy zwanej Rzymem. Aby nie było wątpliwości, po kim ta pamiątka, na ramie znajduje się napis głoszący: „Bawił tym zwierciadłem Twardowski, wykonując magiczne sztuki, teraz narzędzie zabawy zostało przeznaczone na służbę Bogu”. Oczywiście tak jak w przypadku innych magicznych przedmiotów oraz aby miał odpowiednią oprawę jest on po łacinie, a ja przytoczyłem przekład za Romanem Bugajem („Nauki tajemne w dawnej Polsce”).