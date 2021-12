Przeczytałem i byłem strasznie wyczerpany. Dama ekranów polskich zatrwożona inflacją nabywa chleb drogą kupna i pół chlebka wsadza do zamrażalnika. Na ciężkie czasy. Bo kto wie, co to będzie, co to będzie? Z czytelnikami dzieli się mimo wszystko ostatnimi okruchami optymizmu, mówiąc, że głodówka ma właściwości wręcz lecznicze, wręcz lecznicze. Te „pół chlebka” rezonowało w mediach społecznościowych, a na Twitterze ludożerka nawet opisywała i pokazywała, co ma w zamrażalnikach, co w zamrażalnikach ma. W przypadkach niektórych widać było przygotowania chyba do wojny wręcz oblężniczej. A u Krysi skromnie, pół chlebka. Jakby co, trzeba by aktorkę dokarmiać. Ja się tu zobowiązuję!