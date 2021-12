Hierarchia miłości

Ustawiają się długie kolejki do Komunii, co znacznie wydłuża czas trwania Eucharystii. Nie nadążają księża wspomagani od lat przez świeckich szafarzy. W obliczu tłumów nawiedzających kościoły biskupi uchwalili niedawno dokument dopuszczający kobiety do rozdawania Komunii Świętej. Teraz rozładują się tłok i ścisk, które w warunkach pandemii (a od jej początków wiemy, że wirus jest bardzo pobożny) niosą ze sobą poważne zagrożenie dla zdrowia.