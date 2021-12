Na święta jeździliśmy do ciotki w lesie. Tam było wszystko, a w miastach było jedno wielkie nic. Wujek polował, więc nasze kartki na mięso wymienialiśmy na czarnym rynku na inne cenne towary, których w lesie było brak. Wigilia zawsze postna, ale reszta świąt suta mięsem i całe to mięso to była dziczyzna. Szynki, kiełbasy, pasztety, kotlety, bigosy – wszystko z dziczyzny, którą wujek upolował bez kartek. Tak było za komuny.