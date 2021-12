Czy CDU wreszcie zacznie iść w świeżym kierunku?

Merz wywodzi się z małego miasteczka Brilon w niemieckim Sauerlandzie, czyli swego rodzaju dawnego centrum politycznej aktywności Chadeków. Jest katolikiem i człowiekiem, który zawsze wypowiadał się bardziej na prawo, niż Angela Merkel. Kiedyś walczył o przewodnictwo nad partią z byłą kanclerz. Zrobił to dokładnie dwa razy – w 2018 r. i 2021 r. W ostatnim wypadku przegrał z Arminem Laschetem, który okazał się słabym kandydatem na kanclerza, ponieważ przegrał wybory. Gdyby w 2021 r. CDU wybrało na przewodniczącego Friedricha Merza, być może Niemcy dalej miałyby kanclerza chadeckiego. Tyle, że wcześniej Angela Merkel zwalczała Merza, jako najgroźniejszego kandydata, który chciałby ją zastąpić. Tak wyraźnie spychała go na margines, że ten w latach dwutysięcznych, uciekł do biznesu i zrobił na tym bardzo dobre pieniądze.