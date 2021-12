Są wyniki nowego sondażu. PSL z niespodziewanym awansem

Prawo i Sprawiedliwość wciąż cieszy się poparciem prawie 1/3 respondentów sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski. Drugie i trzecie miejsce niezmiennie zajmują Koalicja Obywatelska oraz Polska 2050. Niespodziewanie PSL wyprzedziło Konfederację. Ogółem w Sejmie znalazłoby się sześć partii.

Wyniki najnowszego sondażu

W najnowszym sondażu dla WP Prawo i Sprawiedliwość zgromadziło poparcie w wysokości 32,1 proc. Wynik partii Jarosława Kaczyńskiego nie zmienił się w porównaniu z poprzednim badaniem US.

Drugą Koalicję Obywatelską popiera 24,9 proc. ankietowanych. To wzrost o 1,2 pkt proc. od początku grudnia. Z kolei Polska 2050 notuje wynik poniżej 10 proc. Na partię Szymona Hołowni chce głosować 9,2 proc. pytanych (mniej o 1,4 pkt proc.).

W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy ugrupowania. Głosowanie na Lewicę zadeklarowało 8,1 proc. badanych. Na dalszym miejscu odnotowano dużą niespodziankę. Polskie Stronnictwo Ludowe wyprzedziło bowiem Konfederację i z wynikiem 6,5 proc. poparcia weszłoby do parlamentu. Co do samej Konfederacji, to w badaniu dla WP zgromadziła ona poparcie w wysokości 5,1 proc.

Ankieterzy zapytali także o poparcie dla AgroUnii. Jej lider Michał Kołodziejczak nie może jednak zliczyć tego sondażu do udanych. Na AU chce bowiem głosować zaledwie 0,7 proc. respondentów.

13,3 proc. ankietowanych wciąż nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony 17 grudnia 2021 roku na reprezentatywnej grupie 1000 ankietowanych metodą wspartego komputerowo wywiadu telefonicznego.

