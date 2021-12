Kowalski gorzko o polskiej polityce unijnej. "Ostatnie dwa lata to festiwal naiwności"

Gość poranka "Siódma9" zwrócił uwagę, że od marca 2020 roku ostrzegał przed rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

– Cena uprawnień stanowi dzisiaj 60 proc. ceny energii dla Polaków. To unijny haracz, którym jest opodatkowana polska energia. W zeszłym roku kosztowało to 20-30 euro za tonę, a teraz 80-90 euro. To od razu przekłada się na ceny. Czeka nas armagedon – zapowiedział poseł Solidarnej Polski przypominając, że Polska w 2019 i 2020 roku mogła jeszcze chronić swoją gospodarkę przed unijnym systemem ETS.

– Dzisiaj mamy sytuację podbramkową, bo jest zagrożone bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne Polaków – dodał.

"Festiwal naiwności"

W relacjach z Unią Europejską Kowalski nie wierzy już w żadne układy i zapewnienia - domaga się asertywności i blokady szkodliwych dla Polski mechanizmów. – Nigdy nie można się zgodzić na to, co proponują brukselscy eurokraci, bo zawsze nas oszukują. Trzeba być asertywnym – powiedział.

W rozmowie nie zabrakło też przytyków do premiera Mateusza Morawieckiego i polityków kojarzonych z jego otoczeniem.

– Trzeba zanegować politykę byłego ministra Michała Kurtyki, który doprowadził do tego, że rozmawialiśmy o projektach science-fiction, a nie o tym, co najważniejsze. Ostatnie dwa lata to festiwal naiwności. Zgadzaliśmy się na wszystko, co mówiła Bruksela – mówił Kowalski.

Polityk podkreślił, że należy "znaleźć ścieżkę prawną do zablokowania obecnego systemu" i oczekiwać od nowej minister klimatu i środowiska Anny Moskwy determinacji w tej sprawie.

