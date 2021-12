Horała: To nie jest coś, przed czym Tusk zawahałby się dla politycznych korzyści

Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i wiceminister Infrastruktury był gościem Bogdana Rymanowskiego w Polsat News. Wśród tematów rozmowy pojawiły się m.in. kwestie nowelizacji ustawy medialnej, która została przyjęta przez większość Sejmową i o jej dalszych losach zdecyduje na obecnym etapie prezydent, a także skandalicznych słów Donalda Tuska z niedzielnego przemówienia.

Horała: Prezydent sam wie, co ma zrobić

Horała był pytany czy prezydent zdecyduje się podpisać tzw. „lex TVN”, czy będzie raczej skłaniał się ku odesłaniu regulacji do Trybunału Konstytucyjnego.

– Pan prezydent, to jest jego prerogatywa i sam dobrze będzie wiedział, co ma zrobić. Gdybym ja miał tutaj doradzać, to oczywiście doradzałbym, żeby podpisać. Zachęcałbym, żeby podpisać. Dlaczego w Polsce mamy dopuszczać do tego, żeby pewne prawo, które od dawna istnieje, które jest takie samo jak w wielu innych państwach Unii Europejskiej, nawet łagodniejsze, miało oczywistą lukę. Nie może kapitał spoza Unii Europejskiej mieć powyżej tego udziału w mediach powyżej 49 proc., chyba że zarejestruje sobie firmę na słupa, która niczym innym się nie zajmuje poza prostym przetransferowaniem tego władztwa, to wtedy już może. To jest oczywista dziura, którą warto załatać – powiedział stanowisko swojej formacji Horała.

Horała: Tusk naruszył tabu

W kontekście sprawy TVN, Horała skomentował także wystąpienie Donalda Tuska na niedzielnym proteście w Warszawie. Były premier zacytował fragment wiersza autorstwa Czesława Miłosza, w którym pada życzenie śmierci, i przyznał, iż kieruje słowa wiersza do prezydenta Andrzeja Dudy oraz "jego mocodawców".

– To oczywiście jest pewna licentia poetica, ale poziom brutalności jak to Donald Tusk, zasłaniając się, bo oczywiście teraz będzie mówił, że to tylko cytat, że to poezja, że on nie chce osobiście wieszać, ale sugestia jest jasna, kolejna bariera przekroczona, to pamiętamy od czasów katastrofy smoleńskiej, że ta bariera śmierci, pewnego tabu związanego ze śmiercią, to nie jest coś, przed czym Donald Tusk by się zawahał, żeby naruszyć dla swojej korzyści politycznych – powiedział polityk.

Sejm za "lex TVN"

Przypomnijmy, że w piątek 17 grudnia ustawa określana potocznie jako „lex TVN” została bez zapowiedzi poddana pod głosowanie w Sejmie. Posłowie odrzucili senackie weto do projektu. Głosowało 452 posłów. Za było 229 posłów – klubu Zjednoczonej Prawicy, koła Kukiz’15 oraz 1 niezależny. Przeciw opowiedziało się 212, a 11 – w tym 10 z Konfederacji – wstrzymało się od głosu. Tym samym posłowie odrzucili senackie weto z września. O jej dalszych losach na obecnym etapie zdecyduje prezydent.

Nowela Ustawy o radiofonii i telewizji ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 roku przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc. Telewizja TVN posiada natomiast większość kapitału amerykańskiego, bowiem należy do koncernu Discovery.

