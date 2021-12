Morawiecki: Polskie rodziny będą chronione przed skokowym wzrostem cen energii

Według informacji URE z piątku 17 grudnia, cena energii elektrycznej wzrośnie ogółem o 37 proc. Dla konsumentów indywidualnych cena wzrośnie o 24 proc., co dla przeciętnego gospodarstwa domowego będzie oznaczało wzrost rachunków za prąd o ok. 20 złotych netto miesięcznie. URE zatwierdził również nową taryfę na sprzedaż gazu dla PGNiG oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). Decyzja Urzędu oznacza podwyżkę cen gazu dla gospodarstw domowych o ok. 54 proc.

Wzrosty cen mają jednak zostać zniwelowane przez kilka czynników. „Dzięki działaniom osłonowym rządu, obniżce podatków i Tarczy Antyinflacyjnej polskie rodziny będą chronione przed skokowym wzrostem cen energii” – napisał na Facebooku premier, zamieszczając grafikę pokazującą elementy składające się na cenę energii oraz prezentującą procentowe i kwotowe wzrosty.

Zerowy VAT na żywność od 1 lutego?

Premier Morawiecki przekonywał podczas konferencji prasowej w poniedziałek, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo zerowej stawki VAT na żywność od 1 lutego.

– Jest wysokie prawdopodobieństwo, że od 1 lutego 2022 roku wprowadzona zostanie zerowa stawka VAT na podstawowe artykuły żywnościowe na okres co najmniej sześciu miesięcy – powiedział Morawiecki w poniedziałek. Z końcem listopada informował, że wystosował pismo do Komisji Europejskiej w tej sprawie.

– Jednocześnie też do Komisji Europejskiej skierowałem pismo o możliwość zastosowania zero-procentowej stawki na żywność, na podstawowe artykuły żywnościowe. (…) Chcę też powiedzieć, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że już od lutego obniżymy do zera na co najmniej pół roku VAT na podstawowe artykuły żywnościowe – mówił premier podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że ze względu na brak możliwości obniżenia stawki VAT na żywność do zera, rząd zaproponował wprowadzenie tzw. dodatku osłonowego, wypłacanego w dwóch ratach, który ma trafić do 6,8 mln rodzin. Ustawa o dodatku osłonowym została już przyjęta przez Sejm, czeka na podpis prezydenta.

